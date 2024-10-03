Агентство изменило режим движения по выделенной полосе на улице Шарифзаде в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана изменило режим движения по выделенной для автобусов полосе на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.
На улице установлен дорожный знак, который информирует о том, что автобусная полоса функционирует с 7:00 до 21:00. Это означает, что проезд других транспортных средств по данной полосе на улице Шарифзаде запрещен только в указанные часы.
За выезд на автобусную полосу предусмотрен штраф в размере 100 манатов и 2 штрафных балла.