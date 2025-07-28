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В Баку к осени на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

В Баку к осени на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов В Баку в августе-сентябре привезут 200 новых автобусов
Инфраструктура
28 июля 2025 г. 18:23
В Баку к осени на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

Автопарк общественного транспорта Баку будет пополнен 200 новыми экологически чистыми пассажирскими автобусами к предстоящей осени.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, обновление автобусного парка Баку реализуется согласно тщательно разработанному поэтапному плану, учитывающему растущие потребности города.

В настоящее время на регулярных маршрутных линиях столицы эксплуатируется беспрецедентное количество транспортных средств - более 2200 автобусов.

"В течение августа-сентября транспортные компании-перевозчики введут в эксплуатацию дополнительно 200 новых экологически чистых автобусов. Это значительное пополнение автопарка обеспечит дальнейшее повышение доступности, комфорта и качества обслуживания пассажиров в системе общественного транспорта Баку", - подчеркивается в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Bakı şəhərinə avqust-sentyabr aylarında 200 yeni avtobus gətiriləcək

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