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AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка

AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка 14:34
Инфраструктура
26 июля 2025 г. 15:04
AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка

Для обладателей билетов на концерт Джастина Тимберлейка 27 июля будут организованы бесплатные автобусы.

Как сообщает Report, об этом заявило Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, перевозки будут организованы в общей сложности 80 автобусами: "Участникам концерта рекомендуется совершать поездки не на личных автомобилях, а на автобусах".

Подчеркивается, что с 16:00 до 20:00 автобусы будут курсировать от следующих станций метро в направлении Бакинского олимпийского стадиона:

Станция метро "Кероглу" (Транспортный обменный центр)

Станция метро "Гара Гараев"

Станция метро "28 Мая"

Станция метро "20 Января"

Автобусы от стадиона в обратном направлении начнут отправляться с 23:00.

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Версия на азербайджанском языке AYNA Castin Timberleykin konsertinə ödənişsiz avtobuslar təşkil edəcək

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