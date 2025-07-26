AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка

14:34

Для обладателей билетов на концерт Джастина Тимберлейка 27 июля будут организованы бесплатные автобусы.

Как сообщает Report, об этом заявило Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, перевозки будут организованы в общей сложности 80 автобусами: "Участникам концерта рекомендуется совершать поездки не на личных автомобилях, а на автобусах".

Подчеркивается, что с 16:00 до 20:00 автобусы будут курсировать от следующих станций метро в направлении Бакинского олимпийского стадиона:

Станция метро "Кероглу" (Транспортный обменный центр)

Станция метро "Гара Гараев"

Станция метро "28 Мая"

Станция метро "20 Января"

Автобусы от стадиона в обратном направлении начнут отправляться с 23:00.