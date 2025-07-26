Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с концертом Джастина Тимберлейка

В связи с концертом всемирно известного исполнителя Джастина Тимберлейка на Бакинском Олимпийском стадионе 27 июля изменится график работы Бакинского метрополитена.

В связи с концертом всемирно известного исполнителя Джастина Тимберлейка на Бакинском Олимпийском стадионе 27 июля изменится график работы Бакинского метрополитена.

Как передает Report, учитывая, что мероприятие начнётся в 20:00, время работы станций метро будет продлено на 2 часа в ночь с 27 на 28 июля. Все входы на станции будут открыты с 00:00 до 02:00.

Целью является обеспечение удобного и безопасного возвращения зрителей концерта домой на общественном транспорте в ночное время.

Для удобного передвижения к месту проведения концерта и обратно пассажирам рекомендуется пользоваться 3-м и 4-м выходами станции метро "Кероглу".