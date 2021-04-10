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АПЛ: "Ливерпуль" одержал волевую победу

АПЛ: "Ливерпуль" одержал волевую победу В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу у бирмингемской "Астон Виллы".
Футбол
10 апреля 2021 г. 21:03
АПЛ: Ливерпуль одержал волевую победу
Мохамед Салах

В очередном матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу у бирмингемской "Астон Виллы".

Как передает Report, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Салах и Трент Александр-Арнольд. Стоит отметить, что оба гола "красных" состоялись во втором тайме.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Олли Уоткинс.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 52 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Вилла" с 44 баллами опустилась на десятую позицию.

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