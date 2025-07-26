Баку предложил Тбилиси создать STEAM-центр в Грузии

12:12

В Баку состоялась встреча министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство образования, науки и молодежи Грузии, в ходе встречи стороны обсудили проводимые в двух странах реформы в системе образования, текущее сотрудничество и приоритетные направления на будущее.

Гиви Миканадзе отметил, что Грузия реализует ряд инициатив в поддержку азербайджанских школьников, студентов и учителей. В частности, речь шла о программах по усилению преподавания языков в школах и увеличению размера финансирования в вузах.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в области STEAM-образования (наука, технологии, инженерия, искусство и математика). Азербайджанская сторона выступила с инициативой создания STEAM-центра в Грузии. Гиви Миканадзе выразил поддержку этому предложению.

Также обсуждался вопрос восстановления деятельности совместной рабочей группы, в которую входят представители образовательных ведомств двух стран. Согласно договоренности, эта группа возобновит работу с августа текущего года.

В завершение встречи Гиви Миканадзе пригласил Эмина Амруллаева с официальным визитом в Грузию.