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Баку предложил Тбилиси создать STEAM-центр в Грузии

Баку предложил Тбилиси создать STEAM-центр в Грузии 12:12
Наука и образование
26 июля 2025 г. 12:20
Баку предложил Тбилиси создать STEAM-центр в Грузии

В Баку состоялась встреча министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство образования, науки и молодежи Грузии, в ходе встречи стороны обсудили проводимые в двух странах реформы в системе образования, текущее сотрудничество и приоритетные направления на будущее.

Гиви Миканадзе отметил, что Грузия реализует ряд инициатив в поддержку азербайджанских школьников, студентов и учителей. В частности, речь шла о программах по усилению преподавания языков в школах и увеличению размера финансирования в вузах.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в области STEAM-образования (наука, технологии, инженерия, искусство и математика). Азербайджанская сторона выступила с инициативой создания STEAM-центра в Грузии. Гиви Миканадзе выразил поддержку этому предложению.

Также обсуждался вопрос восстановления деятельности совместной рабочей группы, в которую входят представители образовательных ведомств двух стран. Согласно договоренности, эта группа возобновит работу с августа текущего года.

В завершение встречи Гиви Миканадзе пригласил Эмина Амруллаева с официальным визитом в Грузию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir 

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