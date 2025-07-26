В Бангкоке считают важным разрешить конфликт с Камбоджей мирным путем

Таиланд настаивает на мирном урегулировании конфликта на границе с Камбоджей.

Таиланд настаивает на мирном урегулировании конфликта на границе с Камбоджей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со слов главы МИД Таиланда Мариса Сангиампонгсы.

"Таиланд подтверждает готовность решать споры мирными средствами в соответствии с нормами международного права", - сказал он.

Накануне пограничное командование Таиланда объявило военное положение в восьми округах провинций Чантхабури и Трат, которые расположены на границе с Камбоджей.

По последним данным, за три дня противостояния в Таиланде пошибли 19 человек - 13 гражданских и шесть военных, в Камбоджи - 13 человек, в том числе восемь гражданских лиц, пять военных.