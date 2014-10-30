Курсы валют Центрального банка Азербайджана

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9878
|1 Российский рубль
|0.0182
|1 Австралийский доллар
|0.6875
|1 Аргентинское песо
|0.0923
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3187
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0717
|100 Вон Республики Корея
|0.0745
|1 Чешская крона
|0.0356
|100 Чилийских песо
|0.1357
|1 Китайский юань
|0.1283
|1 Датская крона
|0.1327
|1 Грузинский лари
|0.4481
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2528
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1062
|1 Швейцарский франк
|0.88191
|1 Израильский шекель
|0.2080
|1 Канадский доллар
|0.7000
|1 Кувейтский динар
|2.7068
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0137
|1 Литовский лит
|0.2869
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2385
|1 Мексиканское песо
|0.0582
|1 Молдавский лей
|0.0534
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1166
|100 Узбекских сум
|0.0329
|1 Польский злотый
|0.2341
|1 Сингапурский доллар
|0.6132
|1 Саудовский риал
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1682
|1 Турецкая лира
|0.3542
|1 Тайваньский доллар
|0.0258
|1 Таджикский сомони
|0.1536
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|0.7191
|1 Новозеландский доллар
|0.6109
|Золото (1 унция)
|959.7134
|Серебро (1 унция)
|13.4596
|Платина (1 унция)
|995.7958
|Палладий (1 унция)
|625.9512
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook