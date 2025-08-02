СМИ: Нетаньяху откладывает решение о военных действиях в Газе

СМИ: Нетаньяху откладывает решение о военных действиях в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие решения о действиях, которые предпримут израильские военные в Газе, если ХАМАС не согласится на соглашение о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

Решение больше не будет принято на этой неделе, сказал источник.

Это происходит на фоне внутренних разногласий в израильском правительстве относительно предпочтительного курса действий в анклаве.

Одна из идей, рассматриваемых в случае отказа ХАМАС от сделки, заключается в окружении Газы и других населенных пунктов, а другая — в полном захвате города, сказал источник. Разные министры выступают за разные планы, добавил источник.

В четверг высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль и Соединенные Штаты формируют новое понимание ситуации в Газе, поскольку ХАМАС, как сообщается, вышел из переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

"В то же время Израиль и Соединенные Штаты будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в Газе", — добавил чиновник.