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Скотт Бессент: США считают, что есть все предпосылки для торговой сделки с Китаем

Скотт Бессент: США считают, что есть все предпосылки для торговой сделки с Китаем Скотт Бессент: США считают, что есть все предпосылки для торговой сделки с Китаем
Другие страны
2 августа 2025 г. 09:51
Скотт Бессент: США считают, что есть все предпосылки для торговой сделки с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил что, у Вашингтона есть все предпосылки для заключения сделки с Китаем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Встреча на этой неделе в Стокгольме продвинула наши переговоры с Китаем, и я верю, что у нас есть все предпосылки для заключения сделки, которая принесет пользу обеим нашим великим странам", - написал Бессент в соцсети X.

Однако публикация вскоре была удалена. Представитель Министерства финансов США заявил, что публикация была перепечатана, поскольку прикрепленные к ней изображения были загружены некорректно.

Он также отметил, что формулировки в публикации соответствуют тому, что Бессент говорил в различных интервью СМИ на этой неделе.

“Соединенные Штаты считают, что у них есть все предпосылки для заключения торговой сделки с Китаем, но он "не готов на 100%", - об этом Бессент заявил в интервью CNBC.

Бессент сообщил CNBC, что американские переговорщики "значительно отступили" в ходе двух дней торговых переговоров с Китаем в Стокгольме на этой неделе.

К 12 августа Китай должен достичь долгосрочного тарифного соглашения с администрацией президента Дональда Трампа. В мае и июне Пекин и Вашингтон достигли предварительных договоренностей о прекращении эскалации взаимных пошлин.

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Версия на азербайджанском языке Skott Bessent: "ABŞ Çinlə ticarət razılaşması üçün bütün ilkin şərtlərin olduğunu düşünür"

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