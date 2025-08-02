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Министр молодежи и спорта осмотрел спортивные объекты в Барде и Евлахе

Министр молодежи и спорта осмотрел спортивные объекты в Барде и Евлахе Министр молодежи и спорта осмотрел спортивные объекты в Барде и Евлахе
Индивидуальные
2 августа 2025 г. 09:53
Министр молодежи и спорта осмотрел спортивные объекты в Барде и Евлахе

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил Бардинский олимпийский спортивный комплекс.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Гаибов также ознакомился со строительными работами в Олимпийском спортивном комплексе, строительство которого продолжается в Евлахском районе. Министр подчеркнул важность завершения строительства комплекса в установленные сроки.

Отметим, что в рамках III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане в конце сентября этого года, соревнования по боксу будут организованы в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər və idman naziri Bərdə və Yevlaxdakı idman obyektlərinə baxış keçirib

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