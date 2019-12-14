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Во Франции горит НПЗ Total

Во Франции горит НПЗ Total
Пожар продолжается, однако его удалось взять под контроль

Пожар разгорелся около четырех часов утра (07:00 по Баку) на нефтеперерабатывающем заводе Total во французском департаменте Приморская Сена, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации самой компании, пожар продолжается, однако его удалось взять под контроль.

"Надлежащие меры внутреннего реагирования были немедленно предприняты. Компетентные власти, а также пожарно-аварийная служба департамента (SDIS) были предупреждены", - сообщила компания.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

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