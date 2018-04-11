В Азербайджане разработаны фискальные правила по использованию нефтяных доходов

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане разработаны фискальные правила относительно верхнего предела использования нефтяных доходов.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов.

"Эти правила рассмотрены Советом по финансовой стабильности и ожидают утверждения со стороны правительства. Лимит использования нефтяных доходов будет рассчитываться ежегодно в соответствии с правилами", - отметил он.