SOCAR назвал дату запуска новой паровой системы на НПЗ

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершает работы по подготовке к вводу в эксплуатацию новой паровой системы в рамках проекта модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершает работы по подготовке к вводу в эксплуатацию новой паровой системы в рамках проекта модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора проекта Эмиль Алхаслы.

По его словам, система будет запущена в январе 2022 года.

НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО "Азерикимъя" сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.