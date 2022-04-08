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Руслан Алиев: У "Азеригаза" нет абонентов в Ханкенди

Руслан Алиев: У "Азеригаза" нет абонентов в Ханкенди ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) пока не проводит никаких технических работ в Ханкенди.
Энергетика
8 апреля 2022 г. 12:49
Руслан Алиев: У Азеригаза нет абонентов в Ханкенди

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) пока не проводит никаких технических работ в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор "Азеригаз" Руслан Алиев в ходе акции "Открытые двери".

"Абоненты, проживающие на этой территории, не являются абонентами ПО "Азеригаз"", - отметил Р. Алиев.

По словам Алиева, на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, инвентаризации не проводится: "На сегодняшний день я не могу назвать точную цифру о том, скольким абонентам поставляется природный газ на этой территории. У нас там абонентов нет".

ПО "Азеригаз" провело ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, проложенном в город Ханкенди. В настоящее время город Ханкенди обеспечен природным газом.

Газовая инфраструктура в Карабахской экономической зоне, включая город Ханкенди, была создана в 1980-х годах. В период оккупации большая часть коммуникаций была разрушена армянами.

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