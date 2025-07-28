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Китай и США начали новый раунд торгово-экономических переговоров

Китай и США начали новый раунд торгово-экономических переговоров Новый раунд торгово-экономических переговоров между Китаем и США стартовал в Швеции.
Другие страны
28 июля 2025 г. 19:48
Китай и США начали новый раунд торгово-экономических переговоров

Новый раунд торгово-экономических переговоров между Китаем и США стартовал в Швеции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

Отмечается, что делегации Китая и США собрались в понедельник в Стокгольме для проведения нового раунда торгово-экономических переговоров.

Ранее в министерстве коммерции КНР сообщали, что делегации Китая и США проведут новый раунд торгово-экономических переговоров в Швеции в период с 27 по 30 июля.

Отметим, что Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

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