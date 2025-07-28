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Путин и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Путин и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
28 июля 2025 г. 19:39
Путин и Нетаньяху обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента России, Путин в ходе телефонного разговора с Нетаньяху подтвердил неизменную позицию Москвы в пользу исключительно мирного урегулирования всех региональных конфликтов.

Российский лидер также подчеркнул важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также обеспечения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.

На фоне обострения ирано-израильской конфронтации Путин выразил готовность содействовать поиску дипломатических решений вокруг иранской ядерной программы.

Стороны договорились продолжать диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

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