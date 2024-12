Президент Израиля соболезнует Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом Герцог написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Я очень опечален ужасной трагедией самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился сегодня утром недалеко от Актау. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу и семьям всех кто потерял своих близких. Я молюсь за скорейшее выздоровление всех пострадавших", - написал он.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.