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TƏBİB: В Азербайджане число обращений за первичной медпомощью в 10 раз ниже, чем в других странах

TƏBİB: В Азербайджане число обращений за первичной медпомощью в 10 раз ниже, чем в других странах В Азербайджане число обращений за первичной медико-санитарной помощью (ПМСП) на душу населения в 10 раз ниже, чем в других странах.
Здоровье
17 июня 2025 г. 17:40
TƏBİB: В Азербайджане число обращений за первичной медпомощью в 10 раз ниже, чем в других странах

В Азербайджане число обращений за первичной медико-санитарной помощью (ПМСП) на душу населения в 10 раз ниже, чем в других странах.

Об этом в интервью Report сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в начале этого года в Комитете по здравоохранению Милли Меджлиса с участием TƏBİB, Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию были проведены слушания на тему "Первичная медицинская помощь: текущая ситуация, проделанная работа, проблемы и пути их решения" в направлении совершенствования первичной медицинской помощи и разработки новой модели:

"Целью проекта является обеспечение населения качественной первичной медико-санитарной помощью в соответствии с потребностями".

Гурбанов добавил, что Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB начали совместный пилотный проект по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи в Бардинском районе: "С внедрением пилотного проекта мы должны добиться того, чтобы граждане не стремились получить медицинскую помощь только после того, как заболели, но также отдавали предпочтение профилактике. Потому что эта услуга не только улучшает показатели здоровья населения, но и способствует росту общей экономической производительности. Если посмотреть на количество обращений за первичной медицинской помощью в Азербайджане сегодня, мы увидим, что количество обращений за первичной медико-санитарной помощью на душу населения в год примерно в 10 раз ниже соответствующих показателей других стран".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Azərbaycanda ilkin tibbi-sanitariya yardımına adambaşına müraciət sayı digər ölkələrə nisbətdə 10 dəfə aşağıdır

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