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Пакет с краской сбросил БПЛА на Торговое представительство России в Швеции

Пакет с краской сбросил БПЛА на Торговое представительство России в Швеции Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА.
Другие страны
17 июня 2025 г. 17:38
Пакет с краской сбросил БПЛА на Торговое представительство России в Швеции

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства РФ в Швеции.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Пролетевший над территорией ведомства дрон сбросил на площадку перед центральным входом пакет с краской.

"Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства", - сказано в сообщении.

В нем также сказано, что власти Швеции не справились с соблюдением международно-правовых обязательств.

В посольстве отметили, что торгпредставительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции, и на территорию ведомства распространяются иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией, где указано, что "принимающее государство обязуется обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий".

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