Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал избрание лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара главой политбюро этой радикальной палестинской организации "еще одним поводом" для его "быстрого устранения".

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал избрание лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара главой политбюро этой радикальной палестинской организации "еще одним поводом" для его "быстрого устранения".

Как передает Report , соответствующее заявление глава МИД Израиля опубликовал на своей странице в соцсети "X".

"Назначение лидером ХАМАС кровавого убийцы Яхьи Синвара вместо бывшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - еще один повод добиться его (Синвара - ред.) быстрого устранения и стирания памяти об этой организации ХАМАС с лица земли", - написал Кац.

31 июля движение ХАМАС объявило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. По версии радикалов, за атакой стоит Израиль. Представители израильской стороны случившееся не комментируют.