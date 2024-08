Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал избрание лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара главой политбюро этой радикальной палестинской организации "еще одним поводом" для его "быстрого устранения".

Как передает Report , соответствующее заявление глава МИД Израиля опубликовал на своей странице в соцсети "X".

"Назначение лидером ХАМАС кровавого убийцы Яхьи Синвара вместо бывшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании - еще один повод добиться его (Синвара - ред.) быстрого устранения и стирания памяти об этой организации ХАМАС с лица земли", - написал Кац.

31 июля движение ХАМАС объявило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. По версии радикалов, за атакой стоит Израиль. Представители израильской стороны случившееся не комментируют.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.