"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана

"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана

"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный гол забил Андрей Штогрин.

Он стал автором последнего гола, спасшего команду от поражения в выездном матче XXXII тура Премьер-Лиги Мисли против "Сумгайыта" (2:2).

"Нефтчи" забил свой 1600-й гол в национальных чемпионатах в своем 957-м матче.

Средняя результативность "Нефтчи" составляет 1,67, команда забила 923 гола дома, 657 на выезде и 20 на нейтральном поле.

"Нефтчи" - вторая команда в истории турнира, забившая 1600 или более голов. На счету "Карабаха" 1606 голов.