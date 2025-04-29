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"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана

"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана "Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана
Футбол
29 апреля 2025 г. 09:26
Нефтчи забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана

"Нефтчи" забил 1600-й гол на чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейный гол забил Андрей Штогрин.

Он стал автором последнего гола, спасшего команду от поражения в выездном матче XXXII тура Премьер-Лиги Мисли против "Сумгайыта" (2:2).

"Нефтчи" забил свой 1600-й гол в национальных чемпионатах в своем 957-м матче.

Средняя результативность "Нефтчи" составляет 1,67, команда забила 923 гола дома, 657 на выезде и 20 на нейтральном поле.

"Нефтчи" - вторая команда в истории турнира, забившая 1600 или более голов. На счету "Карабаха" 1606 голов.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi” Azərbaycan çempionatlarında 1600-cü qolunu vurub

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