В Испании сообщили о практически полном восстановлении энергоснабжения

В Испании восстановили 99,16% потребления после масштабного блэкаута 28 апреля.

В Испании восстановили 99,16% потребления электроэнергии после масштабного блэкаута 28 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оператор испанских энергосетей Red Electrica.

Показатель соответствует производству 21,265 тыс. МВт.

Напомним, что 28 апреля в Испании произошли масштабные перебои с электроснабжением, которые затронули авиационное и железнодорожное сообщение, а также общественный транспорт. В Мадриде не работали светофоры, не было света в аптеках, магазинах и ресторанах. Сбой также затронул Португалию и Францию.