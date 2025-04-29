TƏBİB о смерти грудного ребенка в Абшеронском районе

На Абшероне умер 1-месячный ребенок.

В TƏBİB назвали предварительную причину смерти грудного ребенка в Абшеронском районе.

В ответ на запрос Report в ведомстве заявили, что, предположительно, девочка-младенец утонула время купания.

"25 апреля в скорую помощь поступил вызов из поселка Сарай. На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, медики констатировали смерть девочки до приезда врачей", - говорится в сообщении.

Родственники погибшей девочки рассказали, что несчастный случай произошел во время купания ребенка.

09:28

В Абшеронском районе умер грудной ребенок.

Как сообщает Report, жительница поселка Сарай Инджи Гулиева, родившаяся 24 марта 2025 года, умерла в своем доме.

Причины смерти ребенка выясняются.