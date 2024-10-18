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Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины

Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по их приобретению в третьих странах за счет демократических государств.
Другие страны
18 октября 2024 г. 02:19
Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины

Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по их приобретению в третьих странах за счет демократических государств.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"С премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Диком Схофом мы договорились продолжить поставки боеприпасов в Украину в 2025 году, чтобы Украина могла продолжать защищаться от продолжающейся российской агрессии и таким образом поддержать как украинскую, так и нашу оборонную промышленность", - написал Фиала. Он призвал другие страны сделать то же самое. По его мнению, "это в интересах безопасности всей Европы".

Отмечено, что нидерланды выделят более 271 млн евро на снаряды для Украины.

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