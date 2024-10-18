Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины
Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для УкраиныДания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по их приобретению в третьих странах за счет демократических государств.
Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по их приобретению в третьих странах за счет демократических государств.
Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"С премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Диком Схофом мы договорились продолжить поставки боеприпасов в Украину в 2025 году, чтобы Украина могла продолжать защищаться от продолжающейся российской агрессии и таким образом поддержать как украинскую, так и нашу оборонную промышленность", - написал Фиала. Он призвал другие страны сделать то же самое. По его мнению, "это в интересах безопасности всей Европы".
Отмечено, что нидерланды выделят более 271 млн евро на снаряды для Украины.
Together with the Danish Prime Minister @Statsmin Mette Frederiksen and the @MinPres Dutch Prime Minister Dick Schoof, we agreed to keep on with supplying ammunition to Ukraine in 2025 so that Ukraine can continue to defend itself against ongoing Russian aggression and thus… pic.twitter.com/HnQxRYCqWj