Дания, Нидерланды и Чехия продолжат в 2025 году закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по их приобретению в третьих странах за счет демократических государств.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"С премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Нидерландов Диком Схофом мы договорились продолжить поставки боеприпасов в Украину в 2025 году, чтобы Украина могла продолжать защищаться от продолжающейся российской агрессии и таким образом поддержать как украинскую, так и нашу оборонную промышленность", - написал Фиала. Он призвал другие страны сделать то же самое. По его мнению, "это в интересах безопасности всей Европы".

Отмечено, что нидерланды выделят более 271 млн евро на снаряды для Украины.