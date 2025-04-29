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На переговорах по Газе достигнута договоренность об освобождении заложников в мае

На переговорах по Газе достигнута договоренность об освобождении заложников в мае На непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, которые удерживаются радикальными палестинскими группировками в анклаве, в следующем месяце.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 17:29
На переговорах по Газе достигнута договоренность об освобождении заложников в мае

На непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, которые удерживаются радикальными палестинскими группировками в анклаве, в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило близкое к палестинскому движению ХАМАС агентство Maan.

По его сведениям, имеется "принципиальная договоренность об освобождении израильских заложников, включая заложника Идена Александра, обладающего также гражданством США, в течение мая".

Также указывается, что консультации по данной проблеме между египетскими посредниками, представителями ХАМАС и Израиля "будут продолжены в ближайшие дни".

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Версия на английском языке Saudi media: Gaza ceasefire proposal for hostage release in May gains momentum
Версия на азербайджанском языке Qəzza danışıqlarında girovların mayda azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub

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