На переговорах по Газе достигнута договоренность об освобождении заложников в мае

На непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, которые удерживаются радикальными палестинскими группировками в анклаве, в следующем месяце.

На непрямых переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа достигнута договоренность об освобождении израильских заложников, которые удерживаются радикальными палестинскими группировками в анклаве, в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило близкое к палестинскому движению ХАМАС агентство Maan.

По его сведениям, имеется "принципиальная договоренность об освобождении израильских заложников, включая заложника Идена Александра, обладающего также гражданством США, в течение мая".

Также указывается, что консультации по данной проблеме между египетскими посредниками, представителями ХАМАС и Израиля "будут продолжены в ближайшие дни".