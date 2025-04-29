Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

Однопалатный парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС).

Однопалатный парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку соответствующего документа выступили более двух третей депутатов.

Представляя этот документ в парламенте, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в последние годы МУС был сильно политизирован и начал использоваться различными государствами для достижения своих целей в международных конфликтах.

"Венгрия считает, что политике и геополитике не место в международных организациях", - сказал министр.