Самолет ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава

Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского острова Хонсю.

Стратегический бомбардировщик ВВС США застрял на взлетно-посадочной полосе японского аэропорта Мисава в префектуре Аомори на севере крупнейшего японского острова Хонсю.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 47News.

В результате этого администрации воздушной гавани пришлось на полтора часа прекратить прием и выпуск воздушных судов.

Отмечается, что инцидент произошел сразу после 18.00 по местному времени. На фото, обнародованном телеканалом, видно, как стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer стоит на взлетно-посадочной полосе с приставленным посадочным трапом. Причина, по которой американский военный самолет застрял на взлетно-посадочной полосе, не уточняется.

После инцидента администрация аэропорта Мисава, который используется совместно гражданской авиацией и ВВС США, закрыла на полтора часа взлетно-посадочную полосу, из-за чего рейс из Токио был возвращен в пункт отправления. Также был отменен рейс в Токио из Мисавы. В общей сложности инцидент затронул около 200 пассажиров.