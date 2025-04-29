Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Украине

Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны.

Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны.

Как передает Report, сообщила в соцсетях депутат словацкого парламента Зузана Плевикова.

"Европейская прокуратура начала расследование передачи военного материала Украине во время работы Ярослава Надя министром обороны Словакии. Расследование основано на подозрении в совершении преступлений, включая нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза", - отметила она.

Она сообщила, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине.

В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта в Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 млн евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО.