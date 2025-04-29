О нас

Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Украине

Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Украине Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 17:49
Европейская прокуратура расследует передачу Словакией военной техники Украине

Европейская прокуратура начала расследование по факту передачи Словакией военной техники Украине в период пребывания Ярослава Надя на посту министра обороны.

Как передает Report, сообщила в соцсетях депутат словацкого парламента Зузана Плевикова.

"Европейская прокуратура начала расследование передачи военного материала Украине во время работы Ярослава Надя министром обороны Словакии. Расследование основано на подозрении в совершении преступлений, включая нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза", - отметила она.

Она сообщила, что Европейская прокуратура исходит из выводов Высшего контрольного управления Словакии, которое ранее анализировало процесс передачи военной техники Украине.

В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта в Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 млн евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке European Prosecutor's Office investigates Slovakia's provision of military equipment to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa Prokurorluğu Slovakiyanın Ukraynaya hərbi texnika verməsini araşdırır

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
Эрдоган: Турция, Азербайджан и Пакистан будут предпринимать совместные шаги к укреплению связей
22 апреля 2025 г. 22:38
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана с помощью дрона
23 апреля 2025 г. 11:54
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi