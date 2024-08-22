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Председательство COP29 обсудило с инициативой ВЭФ привлечение инвестиций для климатических действий

Председательство COP29 обсудило с инициативой ВЭФ привлечение инвестиций для климатических действий Эльнур Солтанов и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями программы "Зеленая Альтернатива для Европейской Автономии" (GAEA).
COP29
22 августа 2024 г. 14:08
Председательство COP29 обсудило с инициативой ВЭФ привлечение инвестиций для климатических действий

Исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями инициативы Всемирного экономического форума "Пожертвования для усиления климатических действий" (GAEA).

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня провели хорошую дискуссию с представителями инициативы GAEA (Giving to Amplify Earth Action) Всемирного экономического форума, где обсуждали, как можно использовать благотворительность с целью большего привлечения инвестиций для климатических действий", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке COP29 sədrliyi iqlim fəaliyyəti üçün investisiyaların cəlb edilməsini müzakirə edib
Версия на английском языке COP29 presidency, WEF mull ways to raise more investment in climate action

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