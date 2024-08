Председательство COP29 обсудило с инициативой ВЭФ привлечение инвестиций для климатических действий

Исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи встретились с представителями инициативы Всемирного экономического форума "Пожертвования для усиления климатических действий" (GAEA).

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Сегодня провели хорошую дискуссию с представителями инициативы GAEA (Giving to Amplify Earth Action) Всемирного экономического форума, где обсуждали, как можно использовать благотворительность с целью большего привлечения инвестиций для климатических действий", - говорится в сообщении.