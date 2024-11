Азербайджан подписал соглашения с китайскими компаниями по "зеленой" энергетике

Азербайджан в рамках COP29 подписал несколько соглашений с китайскими компаниями, направленных на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В числе подписанных документов - соглашение с китайской компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd.

Эти соглашения предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.