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Азербайджан подписал соглашения с китайскими компаниями по "зеленой" энергетике

Азербайджан подписал соглашения с китайскими компаниями по "зеленой" энергетике 18:44
COP29
14 ноября 2024 г. 19:03
Азербайджан подписал соглашения с китайскими компаниями по зеленой энергетике

Азербайджан в рамках COP29 подписал несколько соглашений с китайскими компаниями, направленных на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В числе подписанных документов - соглашение с китайской компанией China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и China Datang Co. Ltd.

Эти соглашения предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs green energy agreements with Chinese companies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çin şirkətləri ilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq sənədləri imzalayıb

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