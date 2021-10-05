Полковник: Иран не добьется желаемого запретом полетов в Нахчыван

"Действия Ирана в последнее время показывают его отношение к победе Азербайджана во Второй Карабахской войне".

"Действия Ирана в последнее время показывают его отношение к победе Азербайджана во Второй Карабахской войне".

Об этом Report заявил полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов.

По его словам, запрет официального Тегерана на полеты азербайджанских самолетов, выполняющих функцию технического оснащения, в Нахчыван не даст никакого результата, Иран не добьется желаемого:

"Наша победа радует друзей и огорчает врагов. Поступки Ирана в последнее время – проявление этого. Мы не интенсивно пользуемся воздушным путем в Нахчыван, а альтернативных путей достаточно. Поэтому военное оснащение сил в Нахчыване продолжится в прежнем порядке, и запрет нашего южного соседа никак не отразится на нас".

Отметим, что согласно данным АПА со ссылкой на военные источники, сегодня Иран по официальным военным каналам проинформировал азербайджанскую сторону о том, что наложил запрет на полеты в Нахчыван самолетов, выполняющих преимущественно функцию военного оснащения​​.