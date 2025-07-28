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В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа

В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Другие страны
28 июля 2025 г. 13:54
В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа

Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

По его словам "таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине".

"Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - указал представитель Кремля.

Песков подтвердил планы Путина посетить Пекин в начале сентября: "Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе".

По мнению Пескова встреча глав России и США может состояться "только после ее подготовки на экспертном уровне".

"Мы считаем, что сначала нужно провести работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу, сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично. Сначала нужно подготовиться, сверстать параметры урегулирования (по Украине - ред.), а потом их фиксировать на высшем уровне, но никак не наоборот", - сказал он.

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