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Три человека пострадали после частичного обрушения дома в Астрахани - ОБНОВЛЕНО

Три человека пострадали после частичного обрушения дома в Астрахани - ОБНОВЛЕНО В Астрахани в жилом доме обрушился подъезд
Другие страны
28 июля 2025 г. 13:47
Три человека пострадали после частичного обрушения дома в Астрахани - ОБНОВЛЕНО

В результате обвала подъезда жилого дома в Астрахани пострадало три человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС РФ.

Также отмечается, что спасатели на первоначальном этапе эвакуировали 15 человек.

Причиной происшествия может быть взрыв газа.

Высота завала достигает второго этажа, объем составляет несколько сотен кубометров, спасатели продолжают работы, подчеркивает ведомство.

12:56

В Астрахани (Россия) в жилом пятиэтажном доме обрушился подъезд, спасатели ищут пострадавших под завалами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, сотрудники МЧС разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших.

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