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В Азербайджане выявлено более 600 новых случаев гепатита в 2024 году

В Азербайджане выявлено более 600 новых случаев гепатита в 2024 году В Азербайджане выявлено более 600 новых случаев гепатита в 2024 году
Здоровье
28 июля 2025 г. 14:21
В Азербайджане выявлено более 600 новых случаев гепатита в 2024 году

Госкомстат Азербайджана обнародовал статистику по новым случаям заражения гепатитом в стране.

Согласно официальным данным, предоставленным ведомством в ответ на запрос информационного агентства Report, в 2024 году в медицинских учреждениях Азербайджана было зарегистрировано 634 пациента с впервые диагностированным вирусным гепатитом.

Детальный анализ показывает, что из общего числа случаев 51 пациент инфицирован гепатитом B, а 142 человека — более опасным гепатитом C.

Стоит напомнить, что ежегодно 28 июля мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с гепатитом. Это заболевание входит в список наиболее серьезных угроз для глобального здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны активизировать усилия по улучшению диагностики и лечения заболевания, чтобы спасти миллионы жизней.

В рамках Целей устойчивого развития, принятых государствами-членами ООН, к 2030 году поставлена амбициозная задача сократить число новых случаев заражения гепатитом на 90 процентов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyata alınan hepatit xəstələrinin sayı açıqlanıb

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