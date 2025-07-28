Азербайджан представлен на II Международном фестивале тюркского мира в Анкаре

Азербайджан представлен на II Международном фестивале тюркского мира в Анкаре

В Анкаре прошел II Международный фестиваль тюркского мира, организованный муниципалитетом района Кечиорен.

Как сообщает турецкое бюро Report, трехдневный фестиваль завершился ярким финалом на городской площади Победы перед зданием муниципалитета.

В международном фестивале приняли участие не только представители тюркского мира, но и многочисленные дипломаты, послы различных стран, представители политических партий, депутаты, интеллигенция, члены гражданского общества, жители района Кечиорен и другие гости.

В рамках программы были представлены народные танцы и музыкальные номера, отражающие культурное наследие разных народов тюркского мира.

Азербайджан на мероприятии представляла делегация из 20 человек, в состав которой вошли представители посольства в Турции, сотрудники Культурного центра при посольстве, а также участники музыкального коллектива "Шуша".

Отметим, что на площади Победы был представлен стенд, посвященный Азербайджану.