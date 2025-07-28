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В Азербайджане изменены "Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях"

В Азербайджане изменены "Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях" Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях", утвержденные постановлением от 25 сентября 2005 года.
Бизнес
28 июля 2025 г. 14:32
В Азербайджане изменены Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила ввоза лекарственных средств в гуманитарных целях", утвержденные постановлением от 25 сентября 2005 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, отныне при оформлении на таможенных пунктах лекарственных средств, ввозимых на территорию Азербайджана в гуманитарных целях, заявители, ввозящие эти лекарства, должны представить таможенным органам согласие Кабинета министров. До сих пор требовалось согласие Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

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Версия на азербайджанском языке “Dərman vasitələrinin humanitar məqsədlər üçün idxalı Qaydası” dəyişib

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