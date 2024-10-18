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В Центре Гейдара Алиева откроется выставка известного итальянского скульптора

В Центре Гейдара Алиева откроется выставка известного итальянского скульптора С 1 ноября 2024 года по 11 мая 2025 года в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка известного итальянского скульптора Лоренцо Куинна.
Выставки
18 октября 2024 г. 09:59
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка известного итальянского скульптора

С 1 ноября 2024 года по 11 мая 2025 года в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка известного итальянского скульптора Лоренцо Куинна.

Как сообщает Report, экспозиция "Равновесие в природе" (Equilibrium in Nature) привлечет внимание общественности к экологическим вопросам, неслучайно выставка организована накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В основе концепции выставки лежит идея осознания окружающей среды, бережного отношения к природе, изображения силы природы и ее неисчерпаемости.

Работы Л. Куинна будут представлены в парке и фойе Центра Гейдара Алиева. Посетители смогут познакомиться с такими его работами, как "Эрос", "Вместе" (Together), "Параллельная вселенная" (Parallel Universe), "Сила природы" (Force of Nature), "Люби себя" (Love Yourself), "Сбалансированный мир" (Balanced World) и др.

Отметим, что Куинн, родившийся в семье актера, обладателя премии Оскар Энтони Куинна и модельера, актрисы Иоланды Аддолори, получил образование в Академии искусств в Нью-Йорке. Изначально он планировал стать художником, однако чтобы лучше выразить свою энергию и оригинальные идеи, решил связать свою судьбу со скульптурой. Лоренцо Куинн также известен как актер.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Mərkəzində məşhur italyan heykəltaraşın sərgisi açılacaq

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