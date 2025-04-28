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Посол КНР в Азербайджане: Импортные пошлины, введенные США, создали серьезные проблемы для мировой экономики

Посол КНР в Азербайджане: Импортные пошлины, введенные США, создали серьезные проблемы для мировой экономики Ввод США тарифов против многих стран создало серьезные проблемы для мировой экономики.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 16:01
Посол КНР в Азербайджане: Импортные пошлины, введенные США, создали серьезные проблемы для мировой экономики

Применение американскими властями таможенных пошлин на импорт из большинства стран создает серьезные проблемы для мировой экономики.

Как передает Report, об этом заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, действие США практически означают использование пошлин для оказания давления на весь мир, что создает серьезные риски для мировой торговли.

"США ввели пошлины под разными предлогами для всех своих торговых партнеров, включая Китай и Азербайджан. Используя тарифы как средство для максимального давления, США разрушают международную торговлю, эта политика ведет к нарушению экономической справедливости", - сказала она. 

Стремясь защитить не только свою экономику Китай, как постоянный член СБ ООН, предпринимает шаги для защиты и других стран мира, сказала посол. 

"Азербайджан имеет соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем, является важным участником глобальной экономики и многосторонних торговых систем. Китай готов тесно сотрудничать с Азербайджаном. Вместе мы стремимся сохранить стабильность международных цепочек поставок, поддерживать открытое и инклюзивное сотрудничество в международной торговле", - сказала Лу Мэй.

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Версия на английском языке Chinese envoy to Azerbaijan: Import duties imposed by US created serious problems for global economy
Версия на азербайджанском языке Çinin Azərbaycandakı səfiri: ABŞ-nin tətbiq etdiyi idxal rüsumları dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi problemlər yaradıb

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