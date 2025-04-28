О нас

Бельханд: Африканский континент отличается динамичным развитием гражданского общества

Бельханд: Африканский континент отличается динамичным развитием гражданского общества Африканский континент демонстрирует стремительный рост числа неправительственных организаций.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 16:06
Бельханд: Африканский континент отличается динамичным развитием гражданского общества

Африканский континент демонстрирует стремительный рост числа неправительственных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации учителей естественных наук Марокко Бужемаа Бельханд на панельной дискуссии в рамках учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

Он отметил, что континент отличается динамичным развитием гражданского общества и его активным участием в жизни стран.

"У нас есть множество неиспользованных возможностей, и все больше специалистов, в том числе врачей, стремятся объединяться вокруг таких сфер, как образование, охрана окружающей среды, обеспечение равенства и развитие способностей. Наша цель - быть вовлеченными во все эти направления. НПО, работая в тесной связи с обществом и лучше понимая местные потребности, находят самые креативные и инновационные пути решения существующих проблем”, - подчеркнул Бельханд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Belhand: African continent distinguished by its dynamic development of civil society
Версия на азербайджанском языке Belxand: Afrika qitəsi vətəndaş cəmiyyətinin dinamik inkişafı ilə fərqlənir

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi