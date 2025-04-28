Бельханд: Африканский континент отличается динамичным развитием гражданского общества

Африканский континент демонстрирует стремительный рост числа неправительственных организаций.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации учителей естественных наук Марокко Бужемаа Бельханд на панельной дискуссии в рамках учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.
Он отметил, что континент отличается динамичным развитием гражданского общества и его активным участием в жизни стран.
"У нас есть множество неиспользованных возможностей, и все больше специалистов, в том числе врачей, стремятся объединяться вокруг таких сфер, как образование, охрана окружающей среды, обеспечение равенства и развитие способностей. Наша цель - быть вовлеченными во все эти направления. НПО, работая в тесной связи с обществом и лучше понимая местные потребности, находят самые креативные и инновационные пути решения существующих проблем”, - подчеркнул Бельханд.