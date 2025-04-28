Сенатор Иордании: Люди с ограниченными возможностями должны быть активными участниками общества

Люди с ограниченными возможностями должны полноценно интегрироваться в общество.
Как сообщает Report, об этом заявила член Сената Иордании, председатель Сенатского комитета по делам лиц с инвалидностью Асиа Абдель Муталеб Яги на панельной дискуссии в рамках учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.
"Интегративное общество - лучшее место для жизни. В Иордании мы долго боролись за то, чтобы законы, защищающие права людей с особыми потребностями, начали работать на практике. Убеждена, что люди с ограниченными возможностями должны находиться на переднем крае развития всех обществ", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, для эффективной интеграции необходимо наладить тесное взаимодействие с правительственными структурами и активизировать просветительскую работу, особенно среди женщин и детей.
"Нужно развивать разные формы коммуникации с людьми с инвалидностью, внедрять инновационные технологии и обеспечивать их участие в социальных проектах", - добавила Асиа Абдель Муталеб Яги.
Она также отметила важность выделения финансовых ресурсов для реализации программ адаптации и поддержки людей, нуждающихся в особом внимании.