СК Армении: Солдат-срочник предположительно покончил с собой

Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье "доведение до самоубийства при несении боевого дежурства".
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кима Авдаляна.
Инцидент произошел 25 апреля. В прессе сначала появилась информация о том, что солдат-срочник, служащий в погранвойсках, подорвался на мине в Сюнике. Затем Служба нацбезопасности сообщила, что военнослужащий получил смертельное ранение из закрепленного за ним автомата.