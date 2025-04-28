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СК Армении: Солдат-срочник предположительно покончил с собой

СК Армении: Солдат-срочник предположительно покончил с собой Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье "доведение до самоубийства при несении боевого дежурства".
В регионе
28 апреля 2025 г. 15:57
СК Армении: Солдат-срочник предположительно покончил с собой

Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье "доведение до самоубийства при несении боевого дежурства".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кима Авдаляна.

Инцидент произошел 25 апреля. В прессе сначала появилась информация о том, что солдат-срочник, служащий в погранвойсках, подорвался на мине в Сюнике. Затем Служба нацбезопасности сообщила, что военнослужащий получил смертельное ранение из закрепленного за ним автомата.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın İstintaq Komitəsi: Müddətli xidmət əsgəri, ehtimal ki, intihar edib

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