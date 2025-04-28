СК Армении: Солдат-срочник предположительно покончил с собой

Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье "доведение до самоубийства при несении боевого дежурства".

Уголовное дело по факту гибели армянского пограничника возбудили по статье "доведение до самоубийства при несении боевого дежурства".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кима Авдаляна.

Инцидент произошел 25 апреля. В прессе сначала появилась информация о том, что солдат-срочник, служащий в погранвойсках, подорвался на мине в Сюнике. Затем Служба нацбезопасности сообщила, что военнослужащий получил смертельное ранение из закрепленного за ним автомата.