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Представитель Хорватии: Защита прав будущих поколений — важная часть устойчивого развития

Представитель Хорватии: Защита прав будущих поколений — важная часть устойчивого развития Защита прав будущих поколений должна стать одним из приоритетов на пути устойчивого развития.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 16:01
Представитель Хорватии: Защита прав будущих поколений — важная часть устойчивого развития

Защита прав будущих поколений должна стать одним из приоритетов на пути устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Института развития и международных отношений Хорватии Антун Дужмович на учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

Он подчеркнул важность мобилизации всех стран ради устойчивого развития, отметив, что при этом необходимо учитывать интересы будущих поколений.

"Хотя мы официально не являемся членом Глобального Юга, для нас большая честь быть приглашенными на эту платформу. Вызывает восхищение, что Азербайджан всегда ведет борьбу и вдохновляет других на это. После освобождения своих земель мощь Азербайджана значительно возросла. Нам, хорватам, пережившим схожие события, это очень близко", — добавил он.

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Версия на английском языке Croatian rep urges all countries to mobilize for sustainable dev’t
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyalı nümayəndə dayanıqlı inkişaf yolunda bütün ölkələri səfərbər olmağa çağırıb

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