Лу Мэй: Китай поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий

Китайская Народная Республика поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий.

Китайская Народная Республика поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля.

"Как ответственная страна, Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь в рамках своих возможностей в целях разминирования азербайджанских территорий и оказания помощи пострадавшим от наземных мин", - заявила посол.

Она отметила, что Пекин поддерживает стратегию развития и возрождения освобожденных территорий, инициированную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также подчеркнула готовность страны вносить больший вклад в социальное развитие Азербайджана.