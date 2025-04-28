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Лу Мэй: Китай поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий

Лу Мэй: Китай поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий Китайская Народная Республика поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий.
Карабах
28 апреля 2025 г. 16:00
Лу Мэй: Китай поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий

Китайская Народная Республика поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля.

"Как ответственная страна, Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь в рамках своих возможностей в целях разминирования азербайджанских территорий и оказания помощи пострадавшим от наземных мин", - заявила посол.

Она отметила, что Пекин поддерживает стратегию развития и возрождения освобожденных территорий, инициированную президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также подчеркнула готовность страны вносить больший вклад в социальное развитие Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Çin azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir
Версия на английском языке Lu Mei: China supports Azerbaijan in demining of liberated territories

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