Посол: Китай готов поддержать Азербайджан в продвижении продукции через китайские платформы e-коммерции

Китай поддерживает усилия Азербайджана по использованию китайских платформ электронной коммерции для продвижения своей продукции на китайском рынке и готов поделиться передовым опытом в сфере платформенной экономики.

Китай поддерживает усилия Азербайджана по использованию китайских платформ электронной коммерции для продвижения своей продукции на китайском рынке и готов поделиться передовым опытом в сфере платформенной экономики.

Как передает Report, об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля.

По словам дипломата, в ближайшие пять лет Китай планирует реализовать более 300 ключевых реформ, сосредоточив внимание на устранении институциональных барьеров, сдерживающих высококачественное развитие. Особый акцент будет сделан на развитие новых направлений производительности, включая информационные технологии, цифровую экономику, искусственный интеллект и чистую энергетику.

"Китай не стремится к изолированной модернизации. Мы готовы работать вместе со всеми странами, включая развивающиеся, для продвижения глобальной модернизации. В Китае работают ведущие мировые компании, такие как Huawei, Alibaba, BYD и DeepSeek. Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в смежных областях, чтобы способствовать преодолению цифрового разрыва и содействовать инновационному развитию", - подчеркнула Лу Мэй.

Она также отметила, что в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах цифровой экономики, промышленности, аэрокосмической отрасли и других направлениях. "Это привнесет больше инноваций и создаст новые возможности для прагматичного сотрудничества между нашими странами", - добавила посол.

Лу Мэй подчеркнула, что Китай поддерживает стратегию развития и возрождения, предложенную президентом Алиевым, и намерен вносить вклад в социальное развитие Азербайджана и улучшение качества жизни его граждан.