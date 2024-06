Представители стран ОТГ обсудили в Алматы инициативы в рамках COP29

Повестка будущего неформального саммита стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и совместные действия в рамках COP29 обсуждались в Алматы в ходе Второй встречи дипломатических советников/помощников президентов тюркских государств.

Об этом Report передает со ссылкой на публикацию помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в социальной сети “X”.

"Мы рассмотрели наше партнерство и сотрудничество внутри Организации и обсудили повестку предстоящего неформального саммита в Шуше, а также наши совместные действия и инициативы в рамках COP29, которая пройдет в Азербайджане", - написал Х.Гаджиев.

Он добавил, что участники встречи обсудили также дальнейшее институциональное развитие ОТГ.

В другой публикации он сообщил о встрече в Алмате со своим коллегой - помощником президента Казахстана Ержаном Казыханом.

"Мы обсудили наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках ОТГ, СВМДА и дальнейшее развитие Среднего коридора", - сообщил Х.Гаджиев.

Неформальный саммит Организации тюркских государств пройдет в июле в городе Шуше.