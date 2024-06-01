Представители стран ОТГ обсудили в Алматы инициативы в рамках COP29
Представители стран ОТГ обсудили в Алматы инициативы в рамках COP29Повестка будущего неформального саммита стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и совместные действия в рамках COP29 обсуждались в Алматы в ходе второй встречи дипломатических советников/помощников президентов ОТГ.
Повестка будущего неформального саммита стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и совместные действия в рамках COP29 обсуждались в Алматы в ходе Второй встречи дипломатических советников/помощников президентов тюркских государств.
Об этом Report передает со ссылкой на публикацию помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в социальной сети “X”.
"Мы рассмотрели наше партнерство и сотрудничество внутри Организации и обсудили повестку предстоящего неформального саммита в Шуше, а также наши совместные действия и инициативы в рамках COP29, которая пройдет в Азербайджане", - написал Х.Гаджиев.
Он добавил, что участники встречи обсудили также дальнейшее институциональное развитие ОТГ.
В другой публикации он сообщил о встрече в Алмате со своим коллегой - помощником президента Казахстана Ержаном Казыханом.
"Мы обсудили наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках ОТГ, СВМДА и дальнейшее развитие Среднего коридора", - сообщил Х.Гаджиев.
Неформальный саммит Организации тюркских государств пройдет в июле в городе Шуше.
2nd Meeting of Diplomatic Advisors/Assistants of the Presidents of the Organization of Turkic States in Alma-Ata. We have reviewed our partnership and cooperation within the organization and discussed agenda of upcoming informal Shusha Summit, as well as our joint actions and… pic.twitter.com/MQtIxWQMlK