Бако Саакян признал свое участие в операции по оккупации Шушинского района

Бако Саакян признал свое участие в операции по оккупации Шушинского района

Обвиняемый в многочисленных военных и других тяжких преступлениях против Азербайджана гражданин Армении Бако Саакян признал свое участие в операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом он заявил, отвечая на вопросы гособвинения на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

Саакян заявил, что участвовал в операции в составе отряда, которым руководил Вилен Микаелян. "Это было восточное направление. Я знаю, что командиром этого направления был Аркадий Карапетян", - добавил он.

Обвиняемый также заявил, что был вооружен автоматом АКМ, но ни в кого не стрелял.

Напомним, сегодня в Бакинском судебном комплексе состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.