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В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе

В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 18:54
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе

28 апреля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в расширенном составе.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Искренне приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что этот визит будет иметь историческое значение. Сегодня на встрече в узком составе мы с Вами обсудили многие вопросы и видим, что существуют прекрасные возможности для углубления сотрудничества. Углубление сотрудничества и в политической, и в экономической, и во всех других сферах отвечает интересам двух братских народов. Надеюсь, что уже обсужденные сегодня вопросы, и вопросы, которые будут обсуждены, поручения, которые мы дадим, еще больше укрепят наши отношения.

В последние месяцы члены наших правительств находились в тесном контакте друг с другом, совершали взаимные визиты. Многие проблемы были решены. Были также обсуждены многие вопросы, связанные с подготовкой к Вашему визиту.

Сегодня будет подписано много важных документов, и принятые решения еще больше сблизят два братских народа. Еще раз сердечно приветствую Вас, добро пожаловать. Уверен, что Ваш визит будет успешным.

Х Х Х

Президент Масуд Пезешкиан сказал:

- Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Еще раз приветствую моего дорогого брата, уважаемого президента Азербайджана, дорогих гостей и наших братьев, присутствующих здесь. Очень рад находиться в Азербайджане и присутствовать на этой встрече. Надеюсь, что наше участие здесь, а также договоренности, подготовленные нашими экспертами на проведенных ранее заседаниях, и соглашения, которые будут подписаны в будущем, станут началом движения вперед более широкими шагами в наших отношениях с Азербайджаном, дорогим, дружественным, братским и, можно сказать, родственным азербайджанским народом, приведут к формированию образцового сотрудничества в регионе. Считаю своим долгом передать Вам приветствие Высшего руководителя.

Мы признаем суверенитет Азербайджана и дорогого азербайджанского народа в Карабахе и на других территориях, хозяином которых является Азербайджан. Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому. Конечно, наше присутствие здесь позволит укрепить наши связи и единство.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Высшего руководителя Ирана Аятоллы Сейеда Али Хаменеи, просил передать и его приветствия Высшего руководителю Ирана.

15:02

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе.

Об этом сообщает корреспондент Report.

13:50

В Баку проходит встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана в расширенном составе.

Об этом сообщает корреспондент Report

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev holds expanded meeting with President of Iran Masoud Pezeshkian
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin Məsud Pezeşkianla geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB-2

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