Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация с безопасностью АЭС в Испании под контролем

Сбой в работе электросети Испании не повлиял на безопасность АЭС в стране.

Сбой в работе электросети Испании не повлиял на безопасность АЭС в стране.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х.

"МАГАТЭ получила от ядерного регулятора Испании подтверждение, что ситуация стабильна и под контролем. Ядерная и физическая безопасность не скомпрометированы", - написал он.

По его словам, некоторые АЭС используют внешние запасные источники электроэнергии.

Отметим, что сегодня днем масштабный блэкаут парализовал западную Европу - Испания, Португалия, Андорра и часть Франции остались без света, Wi-Fi и метро.