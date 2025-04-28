О нас

Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками

Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками
ИКТ
28 апреля 2025 г. 19:11
Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками

По данным Международного союза электросвязи (ITU), базовыми цифровыми навыками обладает лишь 25% населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Рашад Халыгов на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он отметил, что у остальной части населения зафиксированы пробелы по пяти ключевым модулям, особенно в сфере цифровой безопасности.

"Цифровизация создает не только возможности, но и новые угрозы. Сегодня 25% пользователей интернета в стране не соблюдают базовые правила информационной безопасности, что делает их уязвимыми для киберугроз", - сказал он.

Халыгов добавил, что в рамках Концепции цифрового развития предпринимаются меры для повышения цифровой грамотности населения. "Свыше 1 миллиона человек уже используют цифровую идентификацию на платформе myGov, а более 3 миллионов граждан обладают электронной подписью на биометрической основе", - добавил Халыгов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Xalıqov: "Azərbaycan əhalisinin 25 %-i minimal rəqəmsal biliklərə malikdir"

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
28 апреля 2025 г. 19:17
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают иранско-азербайджанскую дружбу и братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают иранско-азербайджанскую дружбу и братство
28 апреля 2025 г. 19:09
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi