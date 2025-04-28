Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками

Рашад Халыгов: Лишь 25% населения Азербайджана обладает базовыми цифровыми навыками

По данным Международного союза электросвязи (ITU), базовыми цифровыми навыками обладает лишь 25% населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Рашад Халыгов на конференции "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места".

Он отметил, что у остальной части населения зафиксированы пробелы по пяти ключевым модулям, особенно в сфере цифровой безопасности.

"Цифровизация создает не только возможности, но и новые угрозы. Сегодня 25% пользователей интернета в стране не соблюдают базовые правила информационной безопасности, что делает их уязвимыми для киберугроз", - сказал он.

Халыгов добавил, что в рамках Концепции цифрового развития предпринимаются меры для повышения цифровой грамотности населения. "Свыше 1 миллиона человек уже используют цифровую идентификацию на платформе myGov, а более 3 миллионов граждан обладают электронной подписью на биометрической основе", - добавил Халыгов.